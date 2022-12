Écoutez "Obsessed" de Calvin Harris feat. Charlie Puth & Shenseea ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Une nouveauté Tipik !

La jeune chanteuse et rappeuse irlandaise de 21 ans Jessica Smyth alias Biig Piig entre dans la playlist de Tipik cette semaine avec le single This Is What They Meant.

Mélangeant des influences hip-hop, jazz, R&B à des textes poétiques chantés en anglais et en espagnol, elle est l'une des voix montantes du moment à suivre de près.

Nous pourrons notamment le découvrir en concert chez nous, ce sera le 17 mars prochain au Botanique à Bruxelles !