Écoutez nos nouveautés de la semaine sur Tipik

Le groupe américain Beach Weather débarque cette semaine dans la playlist de Tipik avec Sex, Drugs, Etc., véritable tube pop-rock sorti en 2016 mais qui jouit d'une seconde vie depuis avoir été intégré dans la série mexicaine "Control Z" en 2020 et être devenu une trend Tik Tok cette année.

Un titre solaire et entraînant qui évoque pourtant le thème de l'anxiété, comme en témoigne Nick, l'un des membres du trio : "Je me sens personnellement proche du sens de la chanson, qui parle d'être anxieux. Je ne sors pas beaucoup, je ne suis pas un gros fêtard, je suis plutôt casanier. C'est incroyable de constater que tant de gens écoutent le morceau et s'y identifient".