Écoutez "New Gold" de Gorillaz, Tame Impala et Bootie Brown ainsi que les autres nouveautés de la semaine

Quelques notes et les paroles de Rick Astley et de son mythique "Never Gonna Give You Up" version 2022, que demander de plus pour nous mettre de bonne humeur dans la playlist de Tipik ? C’est ce que propose Yung Gravy avec ce titre "Betty" dans une pop aux sonorités hip-hop maîtrisée à la perfection. Il faut dire que c’est sa spécialité à ce dandy américain du rap puisqu’il s’était fait connaître avec une recette très similaire sur le titre "M. Clean".