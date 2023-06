Écoutez "Mona Lisa" de Dominic Fike ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Spider-Man est de retour au cinéma !

Après le succès mondial de Sunflower, morceau du chanteur américain Post-Malone composé pour la superproduction "Spider-Man : New Generation" sorti en 2018, c'est cette fois au tour du chanteur américain Dominik Fike de débarquer dans les salles et dans la playlist de Tipik avec Mona Lisa, le nouveau morceau phare de la bande-originale de la suite cinématographique des aventures de l'homme-araignée : "Spider-Man : Across the Spide Verse", sorti le 31 mai dernier en Belgique. C'est notre titre coup de coeur sur Tipik cette semaine !

Un morceau qui affole les compteurs depuis sa sortie, cumulant actuellement 1,5 million d'écoutes quotidiennes dans le monde entier.