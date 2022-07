Ecoutez "Mon amour" de Stromae et Camila Cabello ainsi que les autres nouveautés de la semaine

Après des années d'absence, le duo The Chainsmokers est bien de retour cette année avec leur album "So Far So Good". Une version Deluxe a suivi dont est issue cette nouveauté dans la playlist de Tipik, le titre "Time Bomb". Une mélodie calme, des paroles qui traitent de la célébrité, des fêtes et du temps passé sur les réseaux sociaux. On retrouve des Chainsmokers plus posés, moins dans un esprit dance. C'est un registre moins habituel pour les Américains mais une belle réussite de leur part.