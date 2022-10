Écoutez "Miss You" de Southstar ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Après l'avoir entendu sur Tipik cet été avec Hallelujah (feat. Kid Noize et Kelvin Allison), le DJ belge et résident Tipik Party Alex Germys est de retour avec le single Another You (feat. Mingue) qui sort ce vendredi 21 octobre.

Alex Germys sera l'invité de Samy et Lou aujourd'hui aux alentours de 18h en direct sur Tipik pour tout vous dire sur ce tout nouveau titre et il jouera pour nous un mix exclusif un petit peu plus tard, toujours en direct : ce sera à 22h, dans Tipik Party !