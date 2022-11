Écoutez "Melodrame" de Loïc Nottet ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Une autre nouveauté Tipik !

Actif depuis 2015, le duo de deep house français Ofenbach, composé par César et Dorian, sort ce mois-ci I, un premier album dont est extrait l'entraînant Love Me Now (feat. Fast Boy) qui fait une entrée remarquée dans la playlist de Tipik !

Un album qui compile également certains de leur plus grand succès (Wasted Love, Head Shoulders Knees & Toes...), devenus viraux ces dernières années.