Écoutez "Lottery" de Latto feat. Lu Kala ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Miracle marque déjà la 3ème collaboration entre le DJ et producteur écossais Calvin Harris et la chanteuse britannique Ellie Goulding, presque 10 ans après leurs titres I Need Your Love et Outside, sortis respectivement en 2013 et 2014.

Un nouveau titre aux sonorités eurodance pour le duo, qui fait son entrée dans la playlist de Tipik cette semaine.