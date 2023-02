Écoutez "Lost" de Linkin Park ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Vous l’avez sans doute découvert grâce à son featuring avec Justin Bieber, le carton international "Stay", le jeune Kid Laroi est de retour seul cette fois pour le titre "Love Again". Ce titre est un avant-goût de son nouvel album "The First Time" prévu pour le printemps. C’est en toute simplicité avec sa voix reconnaissable entre mille et une guitare sèche que l’artiste nous présente ce titre.