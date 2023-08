L’intelligence artificielle va-t-elle finir par remplacer les artistes ?

L'intelligence artificielle a parcouru un long chemin ces dernières années, avec des avancées spectaculaires dans de nombreux domaines. Mais elle inquiète autant qu'elle captive, notamment dans les domaines artistiques.

De nombreuses vidéos ont fait surface ces derniers mois dans lesquelles on peut entendre des artistes (décédés ou non) reprendre des titres qui ne sont pas les leurs. Hors, ces artistes n’ont jamais repris ces morceaux. Ces reprises ont été conçues par des intelligences artificielles. Mais parfois, la ressemblance est tellement frappante que certains internautes tombent dans le panneau.

C'est une tendance qui inquiète beaucoup de monde au sein de l’industrie musicale et des artistes comme Nick Cave ou Sting se sont montré très inquiets face à cette nouvelle technologie.

Récemment, c'est la chanteuse belge Angèle qui en a fait les frais et qui était juste effrayée et impressionnée de voir à quel point la ressemblance entre sa voix et celle de sa copie numérique était sidérante.

Plus proche de notre univers, nous avons découvert cette reprise incroyable du générique du célèbre dessin animé Pokémon par une version IA du groupe américain Linkin Park. Et ce qui frappe par dessus tout, c'est que la voix de ce double artificiel du chanteur Chester Bennington semble plus vraie que nature.

On vous laisse découvrir le résultat de cette création dans la vidéo ci-dessous :