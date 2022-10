Écoutez "Lift Me Up" de Rihanna ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

The Queen is back !

Rihanna est de retour avec Lift Me Up, composé pour la B.O du film "Black Panther" -qui sortira chez nous le 11 novembre prochain-, un morceau en hommage à la vie extraordinaire de Chadwick Boseman, décédé en 2020.

Après 6 ans d'absence, Rihanna revient avec ce titre épuré et somptueux co-écrit et produit avec la chanteuse et musicienne nigériane Tems, Ludwig Göransson et Ryan Coogler : "J’ai voulu écrire un titre qui traduit l’émotion ressentie quand on pense aux personnes que l’on a perdues " explique Tems ;" J’ai essayé d’imaginer ce que je ressentirais si je pouvais chanter pour eux maintenant et exprimer à quel point ils me manquent".