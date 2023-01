Ecoutez les nouveaux titres de Dan San, Laura Cox, DMA’s et Callum Beattie

Comme chaque vendredi, voici notre sélection de sorties rock à découvrir sur Classic 21 avec Dominique Ragheb.

Le trio australien originaire de Sidney DMA’s que certains d’entre vous connaissent déjà notamment pour avoir fait la première partie de Liam Gallagher en 2019 sort son 4e album dont est extrait ce premier single très pop "Fading Like A Picture".

Laura Cox qui a joué récemment au Spirit Of 66 de Verviers propose un 3e album Head Above Water enregistré à Bruxelles (ICP Studios) qui met en avant ses talents de chanteuse et de guitariste. Cette virtuose s’écarte un peu de ses racines blues rock avec ce nouveau single "So Long" mais reste fidèle à son identité musicale… À découvrir en concert !