Écoutez le son terrifiant d’un sifflet de la mort aztèque

Un son — ou plutôt un cri — glaçant. Voilà ce qui sort de ce petit objet macabre, reconstitution d’un sifflet de la mort aztèque. Ce type "d’instrument" est originaire d’Amérique centrale, et était notamment utilisé par les Aztèques donc. Souvent en forme de crâne, d’animal ou de visage, le son angoissant qui en provient semble tout droit sorti d’un film d’horreur. On pense que les Aztèques et autres peuples de la région devaient s’en servir pour effrayer leurs ennemis lors d’une bataille, mais on en a également retrouvé dans des tombes de victimes de sacrifice. Certains ont même été trouvés à l’intérieur des dépouilles !

Un objet de curiosité plutôt morbide qui a été reconstitué nombre de fois, vendu comme souvenir au Mexique, et testé par les internautes. Sur YouTube, les vidéos où l’on peut entendre le "cri de la mort" fleurissent. Dans celle-ci, c’est carrément à l’aide d’un souffleur électrique que l’internaute fait hurler son sifflet. Et le résultat donne le frisson !