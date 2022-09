Ecoutez le Réveil de Tipik et gagnez votre séjour insolite !

Stoemelings :

Imaginé en 2016, ce récent concept inédit est simple mais étonnant : la start-up Stoemelings équipe votre véhicule personnel d’une tente de toit 2, 3, 4 ou 5 personnes. Ces tentes s’ouvrent littéralement en une poignée de secondes sur votre toit et deviennent en un clin d’oeil la meilleure des cabanes en hauteur.

Stoemelings fournit également une série d’accessoires pratiques et qualitatifs de camping, ainsi qu’une carte exclusive avec des recommandations de spots pour passer la nuit et des bons plans bivouac. Une formule aussi complète, c’est chez Stoemelings et nulle part ailleurs.

Derrière Stoemelings se cachent Simon et Renaud, deux amis d’enfance qui ont toujours aimé "jouer dehors". L’origine de Stoemelings remonte à plusieurs années lors d’une traversée d’un désert en 4x4 et tente de toit par les deux comparses. Le principe de tente de toit n’était alors pas encore du tout implanté en Belgique et était surtout réservé aux gros 4x4. Ce n’était donc pas du tout destiné ni accessible à Monsieur & Madame Tout-le-monde.

Véritables passionnés d’aventures, de belgitude et de bons délires, et surtout convaincus que la nature belge est très propice au développement d’activités outdoor, c’était important pour Simon et Renaud d’importer ce principe en créant un concept belge à leur image : simple, innovant et étonnant.

Stoemelings est actif aujourd’hui sur 3 sites : Gembloux, Durbuy et Arlon.

Vous pouvez autant louer une tente pour une aventure insolite, ou bien visiter leur show-room pour acheter votre propre tente de toit.