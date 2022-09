Ecoutez le Réveil de Tipik et gagnez vos accès au Parc Forestia

Le Parc Forestia vous invite à découvrir les animaux de nos climats en semi-liberté dans un site unique et privilégié. Plus de 40 hectares de plaines et de forêts hébergent 300 animaux répartis en une trentaine d’espèces.

Le Parc aventure propose une promenade dans les arbres, à la découverte de la forêt ! Un parfum d’Aventure au coeur de la forêt : 11 parcours dans les arbres (plus de 120 obstacles !), une tyrolienne géante de 120 mètres et une tyrolienne de 40 mètres pour les petits. Accessible dès 4 ans.