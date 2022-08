Ecoutez le Réveil de Tipik et gagnez une session de karting indoor pour 4 personnes à Eupen

Au sein du complexe Experience Factory, vous retrouverez l’un des plus grands circuits indoor au monde avec une piste exceptionnelle de 1,1 km de long : Karting Eupen.

Ce karting indoor d’exception vous accueille dans la capitale de la région germanophone de Belgique, au pied des Hautes Fagnes, à seulement 15 km d’Aix-la-Chapelle et 20 minutes de Liège.



Le karting d’Eupen est l’endroit idéal pour une course entre amis, une évasion pendant les vacances, un anniversaire, une fête familiale voire même un enterrement de vie de jeune homme/fille.



Les enfants y trouveront également leur bonheur grâce aux sessions adaptées et au fait que dès 1m30, ils peuvent déjà rouler. Par ailleurs, notre DuoKart est également très populaire auprès des familles.

Les personnes à mobilité ne sont pas en reste grâce à notre kart adapté avec commandes au volant.