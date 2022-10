Ecoutez le Réveil de Tipik et gagnez un séjour en Ardenne!

Dès lundi, écoutez le Réveil de Tipik de 6h à 9h pour tenter de gagner un séjour en Ardenne.

Marco, Lara, Audrey et François ainsi que notre partenaire Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse vous gâtent et vous offrent des séjours pour vous et la personne de votre choix.



Tout au long de la semaine, tentez de remporter une nuitée à l'hôtel 4* Quartier Latin ou l’Hôtel Mercure à Han-sur-Lesse. Il est également possible de remporter un séjour dédié à la détente à l’hôtel Durbuy Ô. Vous êtes plutôt branché wellness? Laissez-vous tenter par l’hôtel Malle Poste à Rochefort.



Retrouvez ci-dessous les séjours que l'on vous offre toute la semaine et toutes les informations de nos partenaires :