Ecoutez le Réveil de Tipik et gagnez des activités outdoor

Avec Forest Event, partez à la découverte des vallées encaissées d’Aywaille jusqu’aux panoramas des grandes forêts de Stoumont en passant par la découverte des Menhirs de Wéris et bien plus encore. Une expérience à vivre en famille ou entre amis pour une expédition en quad (entièrement autorisés dans le respect des riverains et de la nature).

La promesse d'un moment unique et plein d'adrénaline pour les fans de moteurs et sensations fortes.