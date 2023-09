Ecoutez le Réveil de Tipik et gagnez 250€ de shopping

J&JOY est une marque de prêt-à-porter belge pour homme, femme et enfant allant de la taille 2 ans au 5XL.

L'identité de la marque J&JOY est construite autour du voyage et de l'évasion ! Leur défi au quotidien est de faire voyager leurs clients à travers leurs vêtements. Chaque détail, chaque couleur est inspiré d'un moment, d'une rencontre ou d'une culture rencontrée lors des voyages de la marque. Les vêtements J&JOY sont fun, uniques et colorés et son inspirés d'une destination différente dans le monde à chaque collection.

Pour cette nouvelle collection Automne/Hiver dans la région du " Mid West " que la marque a décidé de poser ses valises. Les stylistes se sont inspirés de cette région aux milles facettes afin de vous proposer une collection des plus originale. Lors de ce voyage, nous aurons l'occasion de découvrir des lieux uniques tels que les Great Lakes, Michigan, Detroit ou encore Chicago.