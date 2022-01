Ecoutez le nouveau Ghost avant l’album en mars !

Sur cet album, on retrouvera aussi "Hunter’s Moon", le single que le groupe avait révélé il y a quelques mois, mis à l’honneur sur le générique de fin du film Halloween Kills.

IMPERA voit Ghost repartir des centaines d’années en arrière à l’époque de la peste noire en Europe au XIVe siècle, thème principal de leur précédent album, Prequelle, nommé aux Grammys dans la catégorie "meilleur album rock" en 2018. Comme expliqué dans le communiqué : "Le résultat est une entrée plus ambitieuse et lyriquement plus incisive de tous leurs projets dans le monde de Ghost. Au cours du cycle de 12 chansons d’IMPERA, des empires s’élèvent et s’effondrent, des messies en devenir font leur battage (financier et spirituel), des prophéties sont annoncées alors que les cieux se remplissent de corps célestes divins et artificiels… "