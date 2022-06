Ecoutez le nouveau George Ezra dans les airs depuis une montgolfière!

Après une pause de 4 ans, "à décompresser dans son appartement de l’ouest de Londres et à reprendre sa vie en main" qui pour lui veut dire sortir une série de podcasts "George Ezra & Friends" et "Phone A Friend", une exploration de la santé mentale, le voici de retour avec 12 chansons.

"Le Kid de la Ruée vers l’Or ? C’est moi" confie George Ezra dans un communiqué. Il s’agit du titre de son troisième album. Après deux albums à succès, "Wanted On Voyage (2014)" et "Staying At Tamara’s (2018)", "Gold Rush Kid" sortira le 10 juin.

Tipik vous offre l’expérience unique de découvrir cet album en avant-première et surtout en prenant de la hauteur !