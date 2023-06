Ecoutez le chant de la terre : un scientifique traduit en musique les activités sismiques de Yellowstone

Un scientifique a mis au point un outil d’analyse sismologique qui permet de traduire l’activité sismique en partition musicale. C’est ainsi que l’activité sismique enregistrée au parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis, a été transposé en un solo de flûte enchanteur.

Quand Mahler a composé son ensemble de lied intitulé Le chant de la Terre, il ne s’imaginait certainement pas qu’un jour, les secousses de la terre seraient traduites en musique. C’est pourtant ce qu’a réalisé le scientifique Domenico Vicinanza, qui a développé un programme capable de transposer les données sismologiques en données musicales. Et pour en faire la démonstration, le scientifique a choisi le parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis, connu pour son foyer d’activité géologique et géothermique intense.

Cette activité géologique intense est notamment due à la présence, sous la surface de la terre, d’un supervolcan, aussi appelé "Caldeira de Yellowstone", une caldeira était une zone arrondie résultat de l’effondrement d’un volcan sur sa chambre magmatique, à la suite d’une forte éruption. La Caldeira de Yellowstone est le plus grand système volcanique d’Amérique du Nord. De cette forte activité géologique et géothermique, résultent de nombreux tremblements de terre, mais également des geysers.

Et ce sont précisément ces tremblements de terre que le Dr Vicinanza a voulu traduire en musique. Ainsi, l’activité sismique est transposée en tonalité musicale, plus l’activité devient intense, plus la variation de hauteur musicale est importante. La partition créée grâce à ce programme nous donne une image sonore de ce qui se passe sous la terre du parc national américain.

Comme Vicinanza l’explique au journal The Guardian, il s’agit d’une nouvelle manière de créer de la musique, une manière instrumentalisée, mais qui n’éclipse en rien l’humain et le musicien, tient à préciser Vicinanza. En effet, lors de la démonstration réalisée en mai dernier, la flûtiste Alyssa Schwartz a interprété la partition qui était créée en direct et y a ajouté ses propres sensations.

Et nous vous laissons donc juges du résultat.