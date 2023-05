Ecoutez le 5ème single révélé par Peter Gabriel

Les fans de Peter Gabriel savent maintenant que le calendrier lunaire détermine le rythme de parution des singles de son futur album I/O. Ce fût encore le cas dans la nuit du 5 mai.

Pour ce nouveau titre "Four Kinds of Horses", Peter Gabriel a retrouvé Brian Eno, qui a collaboré pour la première fois avec lui sur l’album Us en 1992 et qui figure également sur le premier single sorti, "Panopticom". On y retrouve également sa fille dans les chœurs.

"Four Kinds of Horses" a en fait vu le jour sur le projet Everything Is Recorded de Richard Russell", explique Peter Gabriel. "C’est un ami (et fondateur de XL Records) et il m’a demandé de venir dans son studio. J’ai trouvé des accords, des mélodies et des paroles sur un groove sur lequel il travaillait. Nous avons fait quelques essais qui n’ont pas tout à fait fonctionné et le projet est resté en sommeil pendant un certain temps. Puis j’ai recommencé à jouer avec, j’ai changé l’ambiance et le groove et quelque chose d’autre a commencé à émerger avec un meilleur refrain".

"Il y avait un certain nombre de choses qui ont déclenché des idées pour la chanson au fur et à mesure de son développement. Cela comprend la parabole bouddhiste des quatre types de chevaux, qui décrit différentes façons dont un étudiant peut aborder sa pratique spirituelle. L’accent est également mis sur " le chevauchement intéressant de la religion et de la paix d’une part et de la violence et du terrorisme de l’autre".

Il poursuit : "En plus de Russell ce nouveau single présente également Brian Eno sur des synthés. Dès que j’en ai entendu un, j’ai pensé qu’ils feraient une superbe toile de fond sonore en trois dimensions. Alors j’ai demandé à Brian d’en créer onze autres. Quant à John Metcalfe, il réalise à nouveau des arrangements de cordes. C’est un travail magnifique. Au fur et à mesure que la chanson progresse, les cordes jouent un rôle " clé " avec les chœurs chantés par ma fille, Melanie"." Un autre beau moment pour un père ".