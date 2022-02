Ecoutez la très belle B.O. du film "Pink Revolution", par le compositeur liégeois Simon Fransquet

En 2021, Jawad Rhalib et Simon Fransquet se sont à nouveau associés pour composer la bande originale du documentaire "The Pink Revolution", qui questionne la place de la communauté LGBTQI + dans la société. La bande originale vient de sortir sur toutes les plateformes et nous vous invitons à y prêter une oreille attentive. Pour cette B.O., Simon Fransquet a une nouvelle fois mélangé ses diverses influences venant à la fois du Jazz, de la musique classique en passant par la musique du monde, la pop ou encore l’électro. Il propose également deux featurings avec des artistes belges : la chanteuse Alice on the roof et Jérôme Magnée, chanteur du groupe Dan San.

Composer pour un film c’est très particulier car il faut savoir se mettre au service du film, du scénario et du réalisateur.

Simon aime s’inspirer des images et de l’énergie qu’elles dégagent pour composer l’ambiance musicale du projet cinématographique sur lequel il travaille. "Mon kif c’est quand les gens sortent de la salle en sifflotant les musiques du film. C’est déjà arrivé et à ce moment-là je me dis que ma mission est réussie. Les musiques ne dominent pas le film mais si les gens les ont dans la tête quand ils sortent du cinéma, c’est réussi !" confie Simon Fransquet à DECOD’ART.