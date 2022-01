Écoutez la création mondiale de King Lear, le 9e quatuor à cordes de Philip Glass, par le Quatuor Tana

Lorsqu’on lui a demandé de composer une nouvelle œuvre pour une production du Roi Lear à Broadway en 2019, Glass s’est immédiatement tourné vers l’une de ses formations les plus appréciées et les plus reconnues : le quatuor à cordes. Plutôt que de se concentrer sur l’histoire tragique du Roi Lear, Glass s’est laissé inspirer par le tumulte, la violence et le désespoir qui imprègnent le classique shakespearien. La liberté et la large gamme d’émotions qu’offre le quatuor à cordes donnent vie au paysage dramatique de cette nouvelle œuvre avec des structures répétitives, des harmonies oscillantes, des battements rythmiques et des textures glaciales qui annoncent la furieuse tempête à venir.