Ecoutez l'artiste hip-hop Doja Cat reprendre "Celebrity Skin" de Hole

Cette reprise est plutôt une bonne nouvelle pour le rock. En effet, voir l'une des plus grandes stars actuelles du hip-hop et la pop reprendre un hymne du rock alternatif des années 90 lors du plus grand événement télévisuel américain est un signe que la musique rock revient lentement au premier plan aux États-Unis.

Il y a d'ailleurs, ces derniers mois, des signes clairs que le rock fait un retour progressif dans la culture dominante du monde entier et connaît un regain de popularité. Le rock était en effet le quatrième genre le plus diffusé sur Spotify en 2021 (avec plus de 30 milliards de streams), le deuxième genre le plus populaire sur les stations de radio du monde entier et le quatrième genre le plus populaire sur TikTok.

