Écoutez "Keep Going Up" de Timbaland feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Notre coup de coeur de la semaine sur Tipik.

Après des mois de teasing sur les réseaux sociaux, le nouveau morceau de Timbaland, Nelly Furtado et Justin Timberlake, Keep Going Up, débarque dans les charts et fait cette semaine son entrée dans la playlist de Tipik.

Le trio n'avait plus collaboré ensemble depuis 2007 quand le producteur et rappeur américain Timbaland avait pour la première fois fait appel à Nelly Furtado et à Justin Timberlake pour participer au single Give It To Me, second extrait de son album Shock Value.