Ecoutez Jimmy Somerville délirer complètement en chantant "Highway to Hell" d’AC/DC

Le classique du groupe australien AC/DC a déjà été repris sous d'innombrables formes, mais on ne s'attendait pas à cette performance.

Si vous êtes fan de rock (et à moins d'habiter au fin fond de l’antarctique), vous avez très certainement déjà entendu l'un des titres les plus populaires d'AC/DC : "Highway to Hell". Ce morceau a eu un impact culturel considérable sur tous les afficionados de guitares saturées et de voix perçantes. Cette chanson titanesque sortie en 1979 est devenue un énorme tube et a fait le tour du monde.

Et nous vous avons déjà eu l'occasion de vous proposer de nombreuses reprises de ce titre dans le cadre de cette rubrique. Mais la version que nous vous proposons aujourd'hui sort particulièrement du lot.

Dans une vidéo datant de 2019, on voit l'auteur-compositeur interprète écossais Jimmy Somerville (ancien membre de Bronski Beat et The Communards) se lancer dans un mash-up incroyable entre le titre "I feel love" (tube de la chanteuse américaine Donna Summer) et le fameux "Highway to Hell" d'AC/DC.

Le résultat divise les fans mais nous, on trouves cette relecture assez intéressante et on vous propose de la découvrir ci-dessous: