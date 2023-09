Écoutez Jimi Hendrix interpréter une version live inédite de "Killing Floor" en 1967.

"Le public était là pour voir les Mamas & The Papas", explique Brian Ray, futur guitariste de Paul McCartney, qui a assisté au concert à l’âge de 12 ans. "Ils n’avaient jamais entendu parler de Jimi Hendrix. Je n’avais jamais entendu parler de Jimi Hendrix, et il ne pouvait pas être plus à l’opposé des Mamas & The Papas en tant que groupe, culturellement, physiquement, de toutes les façons possibles. "

"Ce type arrive, ils ne sont que trois sur scène, ils ont des coupes afros et des vêtements sauvages, ornés, très théâtraux. Jimi commence à jouer, c’est fort mais c’est musical, puis ça devient très physique. Il commence à jouer de la guitare sous sa jambe, puis derrière son dos, puis avec sa bouche, puis sur le sol, à genoux, et il s’en sert comme d’une bosse, et pour moi, c’était époustouflant. "

"C’était presqu’une compilation de toutes les caractéristiques humaines : la beauté, la grâce, le sexe, la violence, la douceur, tout en même temps dans un seul groupe et venant d’un seul homme. Je ne dirais pas que la réaction du public a été la même que la mienne. Ma sœur [Jean, du groupe folk Jan & Dean] et moi devenions fous, et le public applaudissait de manière mitigée en essayant de comprendre. "

Ce show sera le dernier des Mamas & The Papas, tandis que Hendrix reviendra au Hollywood Bowl l’année suivante en tant que tête d’affiche. Un enregistrement deux pistes de ce concert a également fait surface récemment et a été inclus dans le coffret de luxe du 50e anniversaire d’Electric Ladyland en 2021.