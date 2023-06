Écoutez "(It goes like) Nanana" de Peggy Gou ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

La DJ et productrice sud-coréenne basée à Berlin Peggy Gou est de retour avec (It goes like) Nanana et c'est notre coup de coeur de la semaine sur Tipik ! Un titre entraînant, énergique et solaire à la fois pop, dance et house qui sent bon l'été et les 90's.

Un nouveau single pour la star des dancefloors, annonciateur d'un nouvel album à paraître courant 2023.

Retrouvez la cet été avec Tipik en festival, ce sera le 15 juillet à Dour !