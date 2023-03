Écoutez "If We Ever Broke Up" de Mae Stephens ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Le coup de coeur Tipik de la semaine!

S'il fallait définir la pop comme elle se fait en 2023 et surtout comme elle se fera à l'avenir, on citera sans aucun doute Mae Stephens. La jeune artiste britannique est bercée par la musique depuis sa tendre enfance et elle écrit d'ailleurs ses propres chansons depuis l'âge de 12 ans.

La compositrice et musicienne aujourd'hui âgée de 19 ans cumule déjà plus de 10 millions de vues sur Tik Tok et cela risque de ne pas s'arrêter avec son single If We Ever Broke Up qui fait une entrée remarquée dans la playlist de Tipik cette semaine. Un beat entraînant mêlé au flow de Mae, c'est la recette du succès!