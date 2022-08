Écoutez "Hold Me Closer " d'Elton John & Britney Spears ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

La chanteuse américaine Hailee Steinfeld connue pour son single Most Girls sorti en 2017 et pour sa carrière d'actrice (Roméo et Juliette, Spider-Man, Charlie's Angels...) entre dans la playlist de Tipik cette semaine avec son nouveau titre Coast !

Un morceau pop et vibrant qui évoque une escapade à la plage, écrit en collaboration avec son ami le rappeur et producteur américain Anderson .Paak.

L'autrice-compositrice de 25 ans explique revenir aux sources avec ce titre très personnel car ayant été influencée par ses racines californiennes et la musique qu'elle écoutait avec sa famille en grandissant.