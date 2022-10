Ecoutez "Hiroshima" de Lous & The Yakuza ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Lous and the Yakuza est de retour avec un nouveau single, "Hiroshima". Une pensée entêtante, un rêve, un cauchemar, l’artiste belge raconte une obsession tout au long du titre. L’année de Lous and the Yakuza est couronnée de succès puisqu’après avoir fait les premières parties de Coldplay et d’Alicia Keys, c’est avec un nouveau projet qu’elle va terminer l’année et il rentre directement coup de cœur Tipik de la semaine.