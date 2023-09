Écoutez "Greedy" de Tate McRae ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Tate McRae, connue pour ses tubes You Broke Me First, She’s All I Wanna Be ou encore 10:35 – en featuring avec Tiësto -, est de retour avec l’exaltant et dansant Greedy, un morceau qui encourage à prendre confiance en soi et qui fait son entrée tout en haut de la playlist de Tipik cette semaine.

Un nouveau single pour la star, chanteuse et danseuse canadienne qui affole les compteurs des charts du monde entier et qui confie à propos de ce nouveau titre qu’il marque pour elle son entrée dans la phase la plus "pop" de sa carrière.