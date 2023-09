Écoutez "Gimme Love" de Sia ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Used to be Young, le nouveau single de Miley Cyrus fait son entrée dans la playlist de Tipik cette semaine.

Un titre émouvant dans lequel la star américaine revient sur son parcours de vie et sur les moments forts de carrière et notamment sur les polémiques auxquelles elle a été confrontées : "Cette chanson parle d’honorer qui nous avons été, d’aimer qui nous sommes et de célébrer qui nous deviendrons. Je me sens fière lorsque je pense à mon passé et optimiste lorsque je pense à l’avenir".