Écoutez "Get Into It (Yuh) " de Doja Cat ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

DOJA CAT - "GET INTO IT (YUH)"

Après le succès phénoménal de "Woman" il y a quelques mois, la chanteuse et rappeuse américaine de 26 ans Doja Cat revient avec "Get Into It (Yuh)", un nouveau single extrait de son troisième album Planet Her qui se hisse cette semaine au sommet de la playlist de Tipik Radio !

Un titre accompagné par un clip complètement déjanté aux couleurs saturés dans lequel la star de TikTok, aux commandes d'un vaisseau spatial futuriste, se lance au secours de son chat kidnappé par des extraterrestres.

Une sortie qui ne fait que confirmer le triomphe de Planet Her qui a battu tous les records et propulsé Doja Cat au rang de star planétaire.