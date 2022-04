Écoutez "French Girl Effect" de M.I.L.K feat. Benny Sings ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

YUNGBLUD - "THE FUNERAL"

Après une série d'indices sortis sous forme de teasers qui invitaient ses fans à son propre enterrement, l'énergique rockstar britannique Yungblud sort The Funeral et entend par là repartir d'une page blanche avec un nouvel album à paraître, qui sera "la musique la plus personnelle qu’il ait jamais écrite".

Un titre par un clip détonnant où figurent les légendaires Ozzy et Sharon Osbourne !

L'auteur de I Love You, Will You Marry Me et de Loner sera en concert avec Tipik le 13 mai à Forest National et en festival cet été, ce sera le 02 juillet à Rock Werchter !