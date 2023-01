Écoutez "Flowers" de Miley Cyrus ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Let Go, c'est le dernier tube du rappeur britannique Central Cee, rapidement devenu viral sur Tik Tok et ayant affolé les compteurs des plateformes de streaming. Il débarque cette semaine dans la playlist de Tipik !

Après le succès de Doja, le musicien de 24 ans est de retour avec ce nouveau morceau accompagné d'un clip tourné à Londres, sa ville d'origine. Un titre qui reprend un sample d'un morceau datant de 2012, Let Her Go, du groupe britannique Passenger.