Ecoutez Florence + The Machine reprendre "Just a Girl" de No Doubt

La reprise du tube de No Doubt de 1995 a été produite par Florence Welch et Mark Bowen d’IDLES, et est maintenant disponible en téléchargement et en streaming avant la diffusion en " Première " de la deuxième saison de Yellowjackets dans deux semaines.

" Je suis une grande fan de Yellowjackets et de cette époque musicale, et cette chanson en particulier a eu un impact énorme sur mon enfance. J’étais donc ravie qu’on me demande de l’interpréter d’une manière "profondément troublante" pour la série", a déclaré Florence Welch. "Nous avons essayé d’ajouter des éléments d’horreur à cette chanson emblématique pour qu’elle corresponde au ton de la série. Et en tant que personne dont le premier amour musical était le pop punk et Gwen Stefani, c’était un travail de rêve".