Écoutez "First Class" de Jack Harlow ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

MILKY CHANCE - "SYNCHRONIZE"

Le duo allemand d'Indie Pop Milky Chance est de retour avec Synchronize, un titre qui évoque un amour synchronisé, où plus grand chose n'a d'importance si ce n'est ledit amour réciproque, comme en témoigne d'ailleurs le chanteur et guitariste du groupe Clemens Rehbein : “When you’re in love and feel that perfect synchronization with someone, it’s almost as if nothing else matters... Your worries, your anxieties, they just disappear, and all that’s left is love."