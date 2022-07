Ecoutez "Ensemble" d’Orelsan et Skread ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

C’est la fête ! On embarque avec Lil Nas X et YoungBoy Never Broke Again sur ce titre qui donne la pêche. Le rappeur est plus que jamais présent dans l’actualité puisqu’il a été aperçu en studio avec Thomas Bangalter de Daft Punk et il vient de collaborer avec M&M’s. En attendant ses nouveaux projets, ce titre, "Late To Da Party", a de quoi nous faire bien patienter pendant sous le soleil.