Écoutez "Enough is Enough" de Post Malone ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Le chanteur et musicien américain Post Malone revient avec Enough is Enough et c'est bien évidemment notre coup de coeur de la semaine sur Tipik.

Extrait de son très attendu cinquième album Austin - du vrai nom complet de l'artiste Austin Richard Post -, ce morceau aux teintes country se veut plus introspectif que les précédents. L'auteur des célèbres White Iverson, One Right Now feat. The Weeknd et plus récemment de Chemical, confie avoir voulu créer un disque le plus intime et le plus authentique possible, y évoquant notamment avec franchise ses problèmes d'addictions.

Pari réussi avec Enough is Enough, un morceau sous forme de ballade pop où la superstar se dévoile plus que jamais.