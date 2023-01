Écoutez "Enfant de" de Pierre de Maere ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Après Never Fair et Miss You When You're There, c'est au tour de Didn't Get To Say Goodbye, dernier extrait de l'album de "Untill We Meet Again" de la belge Charles de faire son entrée dans la playlist de Tipik cette semaine.

Charles qui était justement il y a quelques jours dans la Tipik Live Room pour y interpréter une cover inédite piano-voix du Snowman de Sia à revoir sur Auvio !