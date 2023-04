Écoutez "Dive" d'Olivia Dean ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

A à peine 22 ans, l'artiste palestinien basé en Amérique a déjà su se faire remarquer sur la scène musicale. C'est notamment avec ce titre "Very Few Friends" qu'il l'a fait . Trilingue français, anglais et arabe, le rappeur manie les mots à la perfection dans toutes les langues et ça se sent dans ses textes très précis et emprunts de toutes ses cultures. C'est sur les réseaux sociaux que le public l'a validé et c'est en toute logique que Saint Levant fait son entrée dans la playlist de Tipik !