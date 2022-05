Écoutez "Die Hard" de Kendrick Lamar feat. Blxst & Amanda Reifer ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

DIANA ROSS - "TURN UP THE SUNSHINE (feat. TAME IMPALA)"

La chanteuse américaine iconique Diana Ross, figure incontournable du groupe The Supremes dès le début des années 60, s'associe au groupe mené par l'australien Kevin Parker, Tame Impala, sur Turn Up The Sunshine un single collaboratif funky, dansant et solaire !

Un titre qui fera partie de la soundtrack du film animé "Les Minions 2 : Il était une fois Gru".

Retrouvez Tame Impala en concert cet été avec Tipik, ce sera le 20 août au Pukkelpop Festival !