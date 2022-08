Écoutez "Despecha" de Rosalia ainsi que nos autres nouveautés de la semaine

La chanteuse belge Lous and the Yakuza, qui assurera les première parties de Coldplay au stade Roi Baudouin à Bruxelles ces 5, 6, 8 et 9 août, est de retour avec le titre Monsters qui se fraye cette semaine une place de choix dans la playlist de Tipik !

Un morceau dans lequel elle évoque ses blessures passées et dont le clip rend hommage à un grand nom des films d'animation japonais : Hayao Miyazaki.

À noter que le titre est co-produit par le musicien espganol El Guincho qui est à l'origine des premiers succès de Rosalia, elle aussi en tête des nouveautés Tipik de la semaine !