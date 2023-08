Écoutez "Desire" de Calvin Harris & Sam Smith ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Après être passé en direct chez Samy et Lou en mars dernier pour y interpréter une version acoustique sensible de son tube I'll be Waiting, le jeune musicien et chanteur irlandais aux origines françaises Cian Ducrot fait son retour dans la playlist de Tipik avec son nouveau single Heaven. Un titre émouvant dans lequel il aborde l'amour et le lien particulier qu'il partage avec son frère.