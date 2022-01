Écoutez de la musique pendant 13 minutes pour être moins stressé

S'il faut 13 minutes pour se détendre grâce à la musique, il faut moins de temps pour ressentir un effet euphorisant.

Les participants de l'étude de la British Academy of Sound Therapy ont déclaré se sentir plus heureux, dynamiques et satisfaits de leur vie après avoir écouté des chansons pendant 9 minutes.

Les morceaux au rythme entraînant et aux paroles positives sont particulièrement recommandés pour être plus enjoué au quotidien.