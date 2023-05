Écoutez "Daylight" de David Kushner ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Le coup de coeur Tipik de la semaine !

L'auteur-compositeur-interprète américain David Kushner entre dans la playlist de Tipik cette semaine avec son nouveau single Daylight, un titre profond et délicat produit par le producteur irlandais Rob Kirwan qui avait déjà travaillé avec Hozier sur son célèbre titre Take Me To Church. Le jeune David Kushner originaire de Chicago et désormais basé à Los Angeles était rapidement devenu célèbre l'année dernière grâce à sa ballade Miserable Man qui était devenue virale sur les réseaux sociaux ainsi sur les plateformes de streaming, affolant tous les compteurs. Avec ce tout nouveau titre, il confirme son statut d'étoile montante.