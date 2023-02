Écoutez "Danser" de Loïc Nottet ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Le coup de coeur Tipik de la semaine !

Deux ans après son album Sillygomania et les tubes qui l’ont accompagné comme Heartbreaker, Mr/Mme ou The Way You Move, Loïc Nottet est revenu cet automne avec Mélodrame, un premier single chanté en français.

En ce début d'année 2023, c'est Danser, un second titre chanté en français, que l'ancien candidat de The Voice Belgique a dévoilé au public. Un titre puissant qui évoque la danse -qui est prépondérante dans sa vie- mais également la thématique du harcèlement.